Frankrijk wil meer lagere prijzen in winkels, Carrefour worstelt met eisen

De Franse overheid probeert bedrijven nog meer aan te moedigen om de prijzen te verlagen. Ook ligt er een plan om kortingen op verzorgingsproducten te maximeren. Supermarktketen Carrefour merkt dat Fransen de hand op de knip houden en wil uitstel.

"We zijn op de goede weg. De prijzen dalen omdat we hebben ingegrepen. Maar we moeten meer druk zetten op winkels en producenten, zodat de prijzen blijven dalen", zei Le Maire dinsdag.