Dochterbedrijf FC Barcelona wil naar Nederland verhuizen voor beursgang

Barça Media, een dochterbedrijf van profvoetbalclub FC Barcelona, verhuist zijn hoofdkantoor naar Nederland. Het hoopt hierdoor beter toegang te krijgen tot Amerikaanse investeerders. Het is het tweede Spaanse bedrijf in korte tijd dat naar ons land komt.

Het bedrijf wil verder groeien. Dat moet onder andere gebeuren door kapitaal aan te trekken op de Amerikaanse markt, via een beursnotering in New York. En dat gaat vanuit Nederland een stuk makkelijker dan vanuit Spanje, is de gedachte. De benodigde documentatie is inmiddels ingediend bij de Amerikaanse autoriteiten.