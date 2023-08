Risico op restschulden bij aflossingsvrije hypotheken wordt kleiner

Het gevaar van betaalproblemen en restschulden bij aflossingsvrije hypotheken is in de afgelopen drie jaar grotendeels geweken. Het aantal huishoudens met een risicovolle aflossingsvrije hypotheek is afgenomen van bijna 600.000 begin 2020 naar ruim 200.000 nu.

Het aantal huiseigenaren met een verhoogd risico door een aflossingsvrije hypotheek is met 63 procent afgenomen, meldt de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Huiseigenaren met een aflossingsvrije hypotheek kunnen flink in de problemen raken als de waarde van hun huis niet stijgt of zelfs daalt. Dat merkten ze bijvoorbeeld tijdens de kredietcrisis. Bij een verkoop met een fors verlies raakten ze in de schulden.

Ook kan het problematisch zijn als je aan het einde van de looptijd niet de hele hypotheek kunt aflossen of geen nieuwe lening kunt afsluiten.

Huiseigenaren verkopen niet gauw meer met verlies

Dat risico is in de afgelopen jaren veel minder groot geworden. Dat komt enerzijds doordat de huizenprijzen de afgelopen jaren flink zijn gestegen. Daardoor verkopen huiseigenaren met een aflossingsvrije hypotheek hun woning niet gauw met verlies.

Ook hebben de AFM en hypotheekaanbieders zich de afgelopen jaren ingespannen om huiseigenaren te informeren over de risico's en ze aan te zetten tot actie.

Zij kunnen bijvoorbeeld hun hypotheek omzetten naar een variant waarbij ze wel aflossen. Huiseigenaren kunnen ook extra sparen, zodat ze aan het einde van de looptijd kunnen aflossen. Volgens de toezichthouder lopen veel van deze hypotheken tussen 2033 en 2038 af.

Aflossingsvrije hypotheek is nu minder aantrekkelijk

De AFM heeft sinds 2019 bijna 1,7 miljoen huiseigenaren met een aflossingsvrije hypotheek geïnformeerd over mogelijke risico's op restschulden. Hiervan zijn er ruim 740.000 in actie gekomen, meldt de toezichthouder.

De aflossingsvrije hypotheek was qua maandlasten erg aantrekkelijk in een periode waarin huizenprijzen alleen maar stegen. Dat kwam mede door de hypotheekrenteaftrek. Sinds 2013 moet je een nieuwe hypotheek in maandelijkse stapjes aflossen als je in aanmerking wil komen voor hypotheekrenteaftrek. Dat heeft een aflossingsvrije hypotheek veel minder aantrekkelijk gemaakt voor huizenkopers.