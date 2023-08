Risico op restschulden bij aflossingsvrije hypotheken slinkt

Delen via E-mail

Het risico op betaalproblemen en restschulden op aflossingsvrije hypotheken is in de afgelopen drie jaar voor een groot deel verdwenen. Het aantal huishoudens met een risicovolle aflossingsvrije hypotheek daalde van bijna 600.000 begin 2020 naar ruim 200.000 nu.

Dat betekent dat het aantal klanten met een verhoogd risico door een aflossingsvrije hypotheek is afgenomen met 63 procent. Dat meldt de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Huiseigenaren met een aflossingsvrije hypotheek kunnen flink in de problemen raken als de waarde van hun huis niet toeneemt, of zelfs afneemt. Dat merkten huiseigenaren bijvoorbeeld tijdens de kredietcrisis. Bij een verkoop met een fors verlies raakten ze in de schulden.