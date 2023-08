Nederlander zoekt op vakantie steeds vaker verkoeling in Scandinavië

We brengen vanwege klimaatverandering steeds vaker de vakantie door in Noorwegen en Zweden. Dat zegt reiskoepel ANVR, die het aantal Nederlanders dat naar Scandinavië gaat met tientallen procenten ziet stijgen in vergelijking met 2019, het laatste jaar voor corona.

In het kort Aantal Nederlandse vakantiegangers naar Scandinavië stijgt door klimaatverandering

Vooral Zweden en Noorwegen populair vanwege koeler klimaat en elektrisch rijden

Verwacht wordt dat meer Nederlanders de komende jaren naar Scandinavië trekken

Zo was het aantal Nederlanders dat vorige maand naar Zweden ging 37 procent groter dan in 2019, terwijl Noorwegen in die periode zelfs bijna een verdubbeling zag. Ook ten opzichte van vorig jaar is een duidelijke stijging te zien. Het gaat dan met name om het voorjaar en de zomer.

Volgens de ANVR speelt klimaatverandering waarschijnlijk een belangrijke rol in de toegenomen populariteit van Scandinavische landen. "Met name jongere mensen willen op vakantie vaak hiken. Maar dat gaat moeilijk als het heel warm is. Dan kun je beter de verkoeling opzoeken in Zweden of Noorwegen", zegt een woordvoerder van de ANVR.

"Ook speelt mee dat die landen vooroplopen op het gebied van elektrisch rijden. Dus met je elektrische auto kun je daar makkelijker terecht dan in Zuid-Europa."

Verder hadden Scandinavische landen een wat soepeler coronabeleid. Dat trekt sommige mensen nog steeds, denkt de reiskoepel.

2023 kan kanteljaar zijn door hittegolf

Dit jaar was het in Zuid-Europa lange tijd extreem warm, met temperaturen die ruim boven de 40 graden lagen. "In de media werd duidelijk de link gelegd met klimaatverandering. We denken dat 2023 daardoor een kanteljaar kan zijn en dat de komende jaren nog meer Nederlanders naar Scandinavië gaan", zegt de ANVR.

Daarbij denkt de vereniging vooral aan Zweden en Noorwegen en in mindere mate ook aan Denemarken. Finland is wat minder populair, terwijl IJsland juist al langer grote aantallen Nederlandse toeristen trekt.