Nederlandse handel is minder afhankelijk van Duitsland

Nederland wordt steeds minder afhankelijk van Duitsland. Dat is een van de redenen dat de Nederlandse economie bovengemiddeld snel hersteld is van de coronacrisis.

Terwijl de Nederlandse economie redelijk goed uit de coronacrisis kwam, zat de Duitse economie nog lang in het slop. De Duitse economie was pas eind vorig jaar weer op het niveau van voor de pandemie. Dat komt doordat ons land steeds minder afhankelijk is van Duitsland, blijkt uit nieuw onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB).

Duitsland is nog steeds de grootste handelspartner van Nederland, maar het aandeel in de totale uitvoer is in de afgelopen veertig jaar gedaald van 30 naar 23 procent. Hetzelfde geldt voor andere grote Europese landen als België, Frankrijk en Italië, alleen daar is de daling minder sterk.