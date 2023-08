Populaire Volkswagen-curryworst binnenkort weer te koop in bedrijfskantine

De populaire Volkswagen-curryworst maakt binnenkort een comeback in de bedrijfskantine van het autobedrijf. De kantine in het directiegebouw schrapte de worst in 2021 van het menu, omdat die geen vlees- en visproducten meer verkocht.

In het kort De populaire Volkswagen-curryworst maakt een comeback in de bedrijfskantine.

Het veganistische experiment in de directiekantine is voorbij: vlees en vis zijn weer welkom.

Hoewel de curryworst uit de kantine verdween, bleef de vraag hoog. De verkoop steeg vorig jaar. Deze samenvatting is gemaakt met behulp van AI en gecheckt door NU.nl.

Het autobedrijf maakte onlangs bekend dat het veganistische experiment in de directiekantine voorbij is. Vlees en vis staan weer op het menu. Dus ook de curryworst kan binnenkort weer terugkomen, zegt een woordvoerder tegen de Duitse krant Der Spiegel.

Het besluit om het eten in de directiekantine veganistisch te maken, zorgde twee jaar geleden voor opschudding in heel Duitsland. De curryworst van Volkswagen is een begrip. Die wordt al sinds de jaren zeventig gemaakt in een speciale Volkswagen-slagerij op het bedrijfsterrein in Wolfsburg, de thuisbasis van de wereldberoemde automaker.

De worst is volgens velen een ode aan de Duitse cultuur. Bovendien is die erg populair: jaarlijks komen er zeker zeven miljoen worsten uit de eigen fabriek rollen.

Hoewel de worsten niet meer in de bedrijfskantine verkocht werden, bleef de vraag hoog. De verkoop steeg vorig jaar zelfs. Liefhebbers konden op andere plekken op het bedrijfsterrein nog wel terecht voor een worst van de automaker.

Tijdens de coronapandemie introduceerde Volkswagen zelfs een bezorgservice, zodat thuiswerkende medewerkers een curryworst konden blijven eten. Uiteindelijk werden er volgens Volkswagen zelfs meer verkocht dan vóór de pandemie.