Tarieven openbare laadpalen verschillen flink, zelfs in één straat

De tarieven van openbare laadpalen kunnen flink uiteenlopen, zelfs binnen één straat. Bovendien zijn de prijzen voor consumenten lang niet altijd duidelijk. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.

Maar de prijzen per stad lopen ook aardig uiteen. Consumenten in Amsterdam, Den Haag of Nijmegen betalen gemiddeld 0,33 euro per kWh. In Almere en Haarlem betaal je bijna het dubbele: 0,61 euro.