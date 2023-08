Speelgoedketen Intertoys wordt te koop gezet

De speelgoedwinkels van Intertoys staan in de verkoop. Moederbedrijf Mirage Retail Group heeft dat besloten omdat het denkt dat dat beter is voor Intertoys, bevestigt topman Michiel Witteveen na berichtgeving van Het Financieele Dagblad ( FD ).

De speelgoedwinkels zou ongeveer 70 miljoen euro kunnen opbrengen, zeggen ingewijden tegen het FD. Witteveen wil nog niet zeggen hoeveel de verkoop moet opleveren.

Intertoys heeft meer dan veertienhonderd medewerkers, verdeeld over 220 winkels. Zeventig van die winkels zijn franchises.

Mirage Retail Group is ook eigenaar van onder meer winkelketens Blokker en BCC. Die gaan eveneens in de verkoop, maar pas op een later tijdstip. Witteveen laat weten dat hij het voor de toekomst van de ketens ook beter is als ze worden verkocht.

Beursgang ging niet door

"Ik zet niks in de uitverkoop, maar wil op een verantwoorde manier het stokje doorgeven", zegt Witteveen verder. "Eigenlijk was het de bedoeling om dat te doen door de onderneming naar de beurs te brengen, maar nu moeten we het anders doen." Mirage zag begin dit jaar af van een beursgang vanwege de stijging van lonen en andere kosten.

Intertoys is volgens Witteveen inmiddels winstgevend, nadat het in 2019 nog failliet was verklaard. Onder de Portugese investeerder Green Swan maakte de winkelketen al snel een doorstart. Een paar maanden later kwam Intertoys in handen van het bedrijf van Witteveen.

Mirage nam in 2019 ook Blokker over, een jaar later volgde elektronicawinkelketen BCC. "Als de tijd rijp is" gaan die ondernemingen ook in de verkoop.