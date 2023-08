Toeristen gaven vorig jaar maar liefst 96 miljard euro uit in ons land

Onze economie kon vorig jaar flink profiteren van het groeiend aantal toeristen. Buitenlandse en Nederlandse vakantiegangers gaven samen 96 miljard euro uit in ons land, ongeveer 60 procent meer dan in coronajaar 2021.

De stijging komt voor een groot deel voor rekening van buitenlandse toeristen. Die bleven in 2021 in groten getale weg vanwege de lockdowns. Vorig jaar was amper nog sprake van coronamaatregelen, waardoor Nederland weer een populaire bestemming werd voor toeristen uit Europa en andere delen van de wereld.

Door de stijging zijn de toeristische uitgaven in ons land weer terug op het niveau van 2019, het laatste jaar voor de coronacrisis. Sterker nog, de bestedingen zijn zelfs ietsje hoger. Dit komt vooral doordat Nederlanders nu meer geld uitgeven in eigen land dan vier jaar geleden.

Ondanks de groei speelt het toerisme een bescheiden rol in de Nederlandse economie. De sector was vorig jaar goed voor 3,7 procent van onze economie. Het jaar ervoor was dat zelfs maar 2,5 procent. Ter vergelijking: in bijvoorbeeld Spanje is dat meer dan 10 procent.