Franse minister zegt dat rente van ECB komende maanden niet omlaaggaat

De Europese Centrale Bank (ECB) zal de rente voorlopig niet verlagen vanwege de hoge inflatie. Dat zei de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire maandag op de radio.

"Het is niet aan mij om beslissingen over monetair beleid te maken, maar ik wil gewoon duidelijk zeggen tegen alle economische spelers en het Franse volk dat er in de komende maanden geen renteverlagingen zullen komen", aldus de minister op de radiozender France Inter.

Het is waarschijnlijker dat de ECB de rente na de zomer weer verhoogt, in de strijd tegen de aanhoudende inflatie in Europa. Dat zei Joachim Nagel eerder als voorzitter van de Duitse centrale bank en prominent ECB-lid.