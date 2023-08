Dit is de laatste week om belastingaangifte te doen en toeslagen aan te vragen

Je hebt tot en met donderdag 31 augustus de tijd om zorgtoeslag en huurtoeslag over 2022 aan te vragen. "Vaak denken mensen dat ze geen recht hebben op toeslagen, terwijl dit wel zo is", schrijft de Belastingdienst. Ook is het de laatste week waarin je belastingaangifte kunt doen.

Eigenlijk loopt de periode om belastingaangifte te doen van 1 maart tot 1 mei. Maar bijna 200.000 Nederlanders hebben toen geen aangifte ingevuld. Voor degenen die uitstel hebben gekregen, geldt de nieuwe deadline van vrijdag 1 september.

Wie ook die deadline niet haalt, riskeert een boete van 385 euro. Mensen die al vaker geen aangifte hebben ingediend, kunnen een hogere boete verwachten. Na vijf jaar loopt dat bedrag zelfs op tot 5.500 euro.

Als je geen aangifte doet, maakt de Belastingdienst uiteindelijk zelf een schatting van het inkomen. Naast de boete legt de overheid op basis van die inschatting dan alsnog een belastingaanslag op.

Meer mensen hebben recht op zorgtoeslag

Wie relatief weinig verdient, heeft mogelijk recht op zorgtoeslag of huurtoeslag. Nederlanders kunnen nog tot en met 31 augustus een aanvraag doen over 2022. In totaal kunnen zo'n 4,6 miljoen mensen toeslag krijgen.

Wie over het jaar 2022 misgrijpt, kan dit jaar wel in aanmerking komen voor zorgtoeslag. De inkomensgrens voor stellen en alleenstaanden is namelijk met duizenden euro's verhoogd.

Ook is het bedrag waar mensen recht op hebben nu hoger. De zorgtoeslag kan oplopen tot maandelijks 154 euro voor alleenstaanden en 264 euro voor stellen.