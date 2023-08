Wankele Chinese vastgoedgigant Evergrande dringt verlies terug

Het Chinese vastgoedconcern Evergrande zegt in de eerste helft van het jaar een hogere omzet en een kleiner verlies te hebben geboekt. Het bedrijf kwam bijna twee jaar geleden in de problemen en staat centraal in de Chinese vastgoedcrisis.

Evergrande schreef tussen januari en juni een verlies van 33 miljard yuan (zo'n 4,2 miljard euro) te hebben geleden. In dezelfde periode vorig jaar bedroeg het verlies ruim 66 miljard yuan. De opbrengsten stegen met 44 procent tot 128,2 miljard yuan, mede dankzij een korte opleving op de Chinese vastgoedmarkt

Het vastgoedconcern kwam eind 2021 in de problemen door de hoge schulden en dreigde met een bankroet voor een schokgolf op de financiële markten te zorgen. In China zelf zorgde de schuldenproblematiek in de vastgoedsector ook voor maatschappelijke onrust. Zo werden al aangekochte woningen niet gebouwd en kampten leveranciers met onbetaalde facturen.