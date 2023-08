Sponsoren Spaans vrouwenelftal uiten ook kritiek op bondsvoorzitter Rubiales

Een aantal grote Spaanse bedrijven en sponsoren van het Spaanse vrouwenelftal voegt zich bij de critici van Luis Rubiales. Ze roepen de voorzitter van de Spaanse voetbalbond op te vertrekken, omdat hij international Jenni Hermoso ongevraagd op de mond heeft gekust.

De voorzitter kuste Hermoso op de mond na de door Spanje gewonnen WK-finale in Sydney.

Luchtvaartmaatschappij Iberia, sponsor van de Spaanse voetbalfederatie, sprak zich dagen later uit over het gedrag van Rubiales. "Als er dingen gebeuren die niet thuishoren in ontwikkelde, moderne en gelijkwaardige maatschappijen als Spanje, steunt Iberia de noodzakelijke stappen om de rechten en waardigheid van sporters te bewaken."

Optiekketen Multiópticas spreekt in een verklaring op sociale media van "een incident dat de beeldvorming rond de sportieve prestaties van het vrouwenelftal bezoedelt". Het bedrijf, dat partner van het Spaanse mannenelftal is, staat dan ook achter de schorsing van Rubiales als bondsvoorzitter. "We vinden het zeer belangrijk om herhaling van zulke daden te voorkomen."

Energiebedrijf Iberdrola zei tegen Spaanse media aan de zijde van de sportvrouwen te blijven staan. Het concern is een van de belangrijkste sponsoren van het elftal dat vorige week wereldkampioen is geworden in Sydney. Iedere daad die indruist tegen de rechten en gelijkwaardigheid van vrouwen hoort volgens het concern niet thuis in de sportwereld of maatschappij.

Ook bierbrouwer Cervezas Victoria zegt volledig achter de speelsters te staan. "We willen eerst de vrouwen nogmaals feliciteren met hun fantastische overwinning", liet de officiële bierpartner van het elftal aan het Spaanse persbureau EFE weten. "Victoria betreurt de ontstane controverse ten zeerste. We steunen de speelsters volledig." De voetbalsters verklaarden eerder deze week niet meer te spelen zolang Rubiales in functie blijft.