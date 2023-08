India zet wereldwijde rijstmarkt verder onder druk met flinke heffing

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Indiase regering heeft de export van rijst extra beperkingen opgelegd om de voedselzekerheid in eigen land te garanderen. Zo wordt per direct 20 procent exportbelasting geheven op voorgekookte rijst.

De stap van India, de grootste rijstexporteur ter wereld, zet de aanvoer van rijst naar verwachting verder onder druk. Het land is goed voor ongeveer 40 procent van de wereldwijde rijsthandel. India hoopt dat de prijs van rijst op de thuismarkt door de nieuwe exportbeperking omlaaggaat.

De Aziatische rijstprijzen stegen eerder deze maand naar het hoogste niveau in bijna vijftien jaar. Dat kwam mede doordat er in Thailand veel minder regen was gevallen dan normaal. Daardoor kunnen rijstboeren minder produceren.