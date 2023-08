Ruim 120.000 ouders vragen in eerste jaar betaald ouderschapsverlof aan

Door de nieuwe regeling kunnen ouders maximaal 9 van de in totaal 26 weken ouderschapsverlof betaald opnemen. De uitkering hiervoor is 70 procent van het dagloon, met een maximum van 232,90 euro per dag. De wet is bedoeld voor zowel kersverse ouders, als ouders die in het afgelopen jaar een kind hebben gekregen.