Duitsland vreest voor vertraging lng-terminal wegens verzet lokale overheden

De Duitse autoriteiten zijn bang dat de installatie van een nieuwe grote drijvende terminal voor vloeibaar aardgas (lng) vertraging gaat oplopen. Door verzet van lokale overheden kan de terminal mogelijk niet deze winter in gebruik worden genomen.

De nieuwe lng-terminal komt te liggen in een haven bij het eiland Rügen, dat hoort bij de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren. Hebeck dringt er bij de deelstaatregering op aan haast te maken met de ingebruikname. Maar Mecklenburg-Voor-Pommeren geeft niet zomaar een vergunning af. Zij wil eerst zien wat de gevolgen voor het milieu zijn.

"De toevoer van gas moet op zo'n manier worden gepland dat de levering zelfs in het geval van uitzonderlijk koud weer of problemen met pijpleidingen zeker is", schrijft de minister. "Anders bestaat het risico van onberekenbare prijsstijgingen, leveringsproblemen en ernstige economische schade, wat vooral Oost-Duitsland zal raken."