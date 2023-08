Tekort in schatkist van overheid is in één jaar met 19 miljard euro afgenomen

De overheid had eind 2022 nog een tekort van slechts 1,4 miljard euro in de schatkist. Door economische groei en bijvoorbeeld inkomsten uit online kansspelen klimt de overheid uit een financieel dal.

Dat lijkt veel geld, totdat je het vergelijkt met het tekort van 20,4 miljard een jaar eerder. Een van de oorzaken is dat er eind vorig jaar minder corona-uitgaven zijn gedaan.

Relatief gezien was het saldo van de overheid -0,1 procent (uitgedrukt als percentage van het bruto binnenlands product), terwijl dat een jaar eerder nog -2,3 procent was, meldt het CBS. Het statistiekbureau kijkt daarbij naar de saldi van onder meer het Rijk, lokale overheden en socialezekerheidsfondsen, zoals het UWV.

Zo'n 90 procent van de inkomsten bestaat uit belastingen en sociale premies. Winstbelastingen leverden een kwart meer op. Dat kwam niet alleen doordat bedrijven meer winst maakten. Ze betaalden in 2022 ook vaker dan gebruikelijk achterstallige winstbelasting over het voorgaande jaar, omdat ze eerder hun winst te laag hadden ingeschat.

Ook kwam er bijna 1 miljard euro binnen via casino's, aangezien online kansspelen sinds oktober 2021 legaal zijn. Daarnaast verdiende de overheid meer aan aardgas, dat door de Russische inval in Oekraïne veel duurder was geworden op de wereldmarkten.

In totaal telde de overheid 415,5 miljard euro aan inkomsten. Dat is 9 procent meer dan in 2021. Dat kwam onder meer door de economische groei.

Meeste geld ging naar sociale uitkeringen

De overheid gaf in 2022 bijna 417 miljard euro uit. Dat is 44 procent van het bbp, iets minder dan de 46 procent in 2021.

Sociale uitkeringen zijn de grootste kostenpost. Daar ging 193,5 miljard euro naartoe, bijna 5 procent meer dan in het voorgaande jaar.

Dat komt vooral doordat er meer geld ging naar zorg die wordt vergoed vanuit het basispakket. Ook de langdurige zorg, voor bijvoorbeeld mensen met een beperking die thuis blijven wonen, kostte afgelopen jaar meer dan eerder.