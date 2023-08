Waarom verhoogt de ECB de rente tijdens hoge inflatie?

Bedrijven en mensen kunnen daardoor minder geld lenen om in de economie te pompen. En als er minder te besteden is, schieten prijzen ook minder hard omhoog.

Dit 'In 100 woorden'-rubriekje is een proef. We zijn erg benieuwd naar je mening. Wil je in minder dan dertig seconden deze drie anonieme vragen voor ons beantwoorden? Bedankt!