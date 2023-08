Delen via E-mail

Aan het begin van het studiejaar wordt weer duidelijk dat ook de woningmarkt voor studenten krap is. Dat zorgt ervoor dat verhuurders soms hoge bedragen vragen voor een bescheiden kamer in een studentenstad. Maar dat hoef je niet zomaar te pikken.

Het lastige van studentenkamers is vaak, dat als je het niet met de prijs eens bent, de kamer aan je neus voorbijgaat. Er staan honderden, zo niet duizenden anderen klaar om jouw dure slaapkamer over te nemen. Maar je kunt ook je recht halen en de huur van je kamer aanvechten.

Voor kamers gelden net als voor andere huurwoningen wat stelregels voor hoe hoog de huur eigenlijk mag zijn. Een eerste stap is dan om te kijken of je daadwerkelijk te veel betaalt. Dat kan op de website van de Huurcommissie. Daar kun je een Huurprijscheck doen.

"Dit is een tool waarbij je een goed beeld krijgt wat een redelijke prijs is op basis van de oppervlakte en voorzieningen van een kamer", zegt een woordvoerder van de Huurcommissie. Je kamer is dan een aantal punten waard waar tegenover een bepaalde prijs staat.

Kamer te duur Acht op de tien kamers die in 2021 beschikbaar waren op Kamernet waren te duur, bleek uit onderzoek van Argos. En kamers worden niet goedkoper. Volgens Kamernet zelf zijn kamers in een jaar tijd weer 8 procent duurder geworden.

Denk je dat je teveel betaalt, benader dan eerst de verhuurder

"Als er een groot gat zit tussen wat je betaalt en wat je kamer volgens de tool zou moeten kosten, kun je vervolgstappen zetten", legt de woordvoerder uit. "Dat geeft al een goede indicatie, maar je kunt aan de tool geen rechten ontlenen."

Bij de Huurcommissie kunnen huurders net als overigens verhuurders procedures voeren om een uitspraak te vragen over een geschil. Dat kan naast de prijs ook gaan over gebreken aan je kamer. Een uitspraak kan betekenen dat de huurbaas de gebreken moet oplossen en dat je tot die tijd een lagere huur mag betalen. Zo'n gebrek kan ook het ontbreken van een eigen slot zijn. Verder kun je ook verwerking van servicekosten aanvechten.

In veel gevallen is het wel de bedoeling dat je eerst de huurbaas benadert door hem bijvoorbeeld schriftelijk om een huurverlaging te vragen. "Het zou mooi zijn als je er daarmee al uitkomt. Voor beide partijen is het prettiger om het onderling op te lossen, dus doe dat eerst", zegt de woordvoerder.

De Huurcommissie gaat bij een procedure over de huur beoordelen of die redelijk is. Stel dat de Huurcommissie ook oordeelt dat de huur omlaag moet, dan moet de verhuurder daaraan voldoen. Soms kan dat zelfs met terugwerkende kracht.

Procederen tegen hoge huur is kansrijk

Huurverlaging kun je aanvragen als je een half jaar in een kamer woont. Maar ook als je onder tijdsdruk voor het nieuwe studiejaar een kamer hebt gekozen die eigenlijk aan de dure kant is, zijn er kansen. Je kunt als je ergens nog geen half jaar woont een toetsing laten doen van de aanvangshuurprijs. Dan hoef je overigens niet eerst langs de verhuurder. De Huurcommissie toetst dan of de huur redelijk is.

Procedures bij de Huurcommissie over kamers blijken best kansrijk. Bij maar liefst 68 procent van de procedures voor onzelfstandige woningen (dat zullen dus vaak studentenkamers zijn) krijgt de huurder gelijk, blijkt uit het jaarverslag van 2022 van de Huurcommissie. Bij zelfstandige woningen is dit maar 37 procent.