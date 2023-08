Big Bazar sluit winkel in Goes na achterstallige betalingen aan de verhuurder

Big Bazar vertrekt uit Goes met betaalachterstanden aan de verhuurder van de locatie. De advocaat van het noodlijdende koopjesbedrijf zegt dat het een slechte locatie was en dat er al langer plannen waren om die winkel te sluiten.

Het huurcontract tussen Big Bazar en de verhuurder loopt nog tot september 2024. Volgens de verhuurder heeft het bedrijf sinds april geen huur meer betaald. Daardoor is de schuld opgelopen tot 20.000 euro.

De sluiting kwam onaangekondigd voor de eigenaar van het pand, die moeizaam contact heeft met de huurder. "Niets verbaast me nog. Ze hebben helemaal niets laten horen", zegt ze.

Volgens het betrokken incassobedrijf betekent de sluiting niet dat Big Bazar de huur voor de komende maanden niet meer hoeft te betalen. Maar de advocaat van Big Bazar wijst op de Whoa-procedure waar het bedrijf nu in zit. Die helpt bij de reorganisatie van een bedrijf om te voorkomen dat het failliet gaat.

"In de Whoa kun je met toestemming van de rechter sommige contracten ontbinden", zegt hij. Hij hoopt zo het huurcontract in Goes voortijdig te kunnen stopzetten.

Big Bazar moet twee panden in Drenthe opgeven

In Drenthe moet Big Bazar twee panden verlaten, heeft de rechtbank in Assen geoordeeld. Het koopjesbedrijf had maandenlang de huur niet betaald voor panden in Assen en Coevorden. In totaal ging het om een bedrag van bijna 55.000 euro. De verhuurders eisten ontruiming van de panden en kregen bij de rechter gelijk.

Big Bazar zit al enige tijd in moeilijkheden. De discounter ziet de omzet in een aantal winkels teruglopen doordat klanten minder geld uitgeven vanwege de inflatie. Tegelijkertijd heeft de keten te maken met hogere huren voor de panden waarin de winkels zijn gevestigd.

Vrijdagochtend liet de rechter weten dat Big Bazar meer tijd krijgt om afspraken te maken met schuldeisers en om te reorganiseren. Verhuurders en leveranciers die het faillissement van de keten hebben aangevraagd, moeten daardoor geduld hebben.