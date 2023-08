De Belgische staat geeft een zogeheten staatsbon uit met een hoog rendement. Iedereen kan zo'n bon kopen, waardoor de Belgische banken onder druk staan om hun spaarrentes te verhogen. En het werkt. Toch wil Nederland er niet aan.

In Nederland is al geruime tijd irritatie over de lage rente die je krijgt op spaargeld. Bij de grote banken krijg je hooguit 1,5 procent. Als je je geld vastzet op een deposito, krijg je iets meer. Maar nog altijd blijven de tarieven vaak ver achter bij de 3,75 procent die de banken zelf krijgen voor het geld dat ze bij de Europese Centrale Bank wegzetten.

Eerder deze maand borrelde in ons land de irritatie weer op. De winsten van de drie grote banken - Rabobank, ING en ABN AMRO - lagen tussen de 1,4 miljard en 3,7 miljard euro in de eerste helft van dit jaar. Belangrijkste reden voor die winsten? Je raadt het al, de renteverschillen. In België is de situatie niet veel anders.

De regering in Brussel besloot actie te ondernemen. Sinds donderdag kun je intekenen op een staatsbon. Hierbij leen je je geld voor een jaar uit aan de Belgische staat. Daarna krijg je dat geld weer terug, met een rente van 3,3 procent. Na belasting blijft daar voor de Belgen 2,81 procent van over. Ruim boven de rente die je bij Belgische banken krijgt op je spaargeld. Althans, tot voor kort.

Belgen zijn verzot op de bonnen

De bon lijkt een groot succes te worden. Op de eerste dag zijn al meer dan 33.000 aanvragen voor staatsbonnen binnengekomen. Die hebben een totale waarde van ruim 1 miljard euro, meldt de Belgische zakenkrant De Tijd. En dat zijn alleen nog maar de aanvragen die bij de overheid zelf zijn binnengekomen. Je kunt ook intekenen via banken. De verwachting is dat het totale bedrag nog met vele miljarden zal stijgen.

De Belgische banken zien het ondertussen met lede ogen aan. Ze spreken van oneerlijke concurrentie, onder meer doordat de belasting op het rendement van de staatsbonnen zeer recent is verlaagd van 30 naar 15 procent. Een soortgelijke belegging bij banken wordt nog wel met 30 procent belast.

Toch zet de Belgische staat door, en met succes. De eerste banken hebben al besloten hun rente te verhogen naar een percentage op of rond de 2,81 procent. En dat was ook precies de bedoeling, want de Belgische staat heeft het geld van de burgers in principe niet nodig. Het land kan tegen relatief gunstige tarieven lenen op de kapitaalmarkten.

Nederland in gesprek met banken, maar bon komt er niet

De kans dat Nederland een soortgelijke stap zet, is zeer klein. Navraag bij het ministerie van Financiën leert dat er geen plannen zijn om ook een staatsbon uit te geven. "Zo'n stap is een politieke afweging", zegt een woordvoerder. "Daar komt bij dat we een demissionair kabinet hebben." Je mag dan als kabinet in principe alleen lopende zaken afhandelen.

De Nederlandse Staat geeft wel obligaties uit, maar die zijn niet rechtstreeks af te sluiten bij de overheid. Ook zijn ze niet specifiek gericht op particulieren.

Een ander verschil is dat België in het verleden al een aantal keren staatsbonnen heeft uitgegeven. Zo was er in 2011 de Leterme-bon, genoemd naar de toenmalige Belgische premier Yves Leterme. Ook in de tussenliggende jaren heeft de regering bij de zuiderburen naar dit middel gegrepen.

Wel zijn er in ons land inmiddels gesprekken geweest tussen het ministerie van Financiën en de grote banken over de lage rente. Een woordvoerder meldt dat die gesprekken zijn afgerond, maar het resultaat wordt nog niet bekendgemaakt. Demissionair minister Sigrid Kaag (Financiën) informeert de Tweede Kamer pas in het najaar hierover.