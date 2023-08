Ook na de zomervakantie zitten veel klassen zonder leraar

Een op de negen kinderen begint het komende schooljaar zonder leraar, volgens de Algemene Onderwijsbond (AOb). Hoewel veel scholen in de zomervakantie naar oplossingen hebben gezocht, is het lerarentekort nog lang niet opgelost.

Nu scholen in midden Nederland alweer een week naar school gaan en de regio Zuid vandaag terugkeert in de schoolbanken, wordt het lerarentekort weer pijnlijk duidelijk.

Maar het gaat niet alleen om het salaris, ook om bijvoorbeeld de werkdruk, die alleen maar hoger wordt door het tekort. "Jonge docenten die net beginnen zijn al snel overwerkt door de te hoge werkdruk", zegt de Booys. "Veel mensen denken, wat maakt het nou uit of je een klas van 30 kinderen hebt, of 60? Maar vergeet niet dat je dan ook 60 proefwerken moet nakijken. En voor het individu is er dan al helemaal geen ruimte meer."

"Het is een probleem van de lange termijn", zegt een woordvoerder van het Ministerie van Onderwijs. "Dat los je niet even in de zomervakantie op." Nu de zomervakantie voor een aantal regio's alweer voorbij is, hoopt de Onderwijsbond dat het nieuwe kabinet hard aan de slag gaat. "Wij willen meer structurele verbeteringen. Afgelopen decennia is er geen sterk beleid geweest om het lerarentekort op te lossen", zegt de Booys.