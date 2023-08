Ondernemers in de knel nu ze coronaschulden écht moeten terugbetalen

Na bijna twee jaar moet een grote groep ondernemers achterstallige belastingen uit de coronatijd echt gaan betalen. Duizenden ondernemers staken tot nu toe hun kop in het zand, maar moeten voor komende dinsdag 29 augustus in actie komen.

Ondernemers kregen tijdens de coronapandemie uitstel van betaling bij de Belastingdienst. Sinds oktober 2022 moesten ze dat toch in stapjes gaan betalen. Ondernemers mogen daar in ieder geval vijf jaar over doen, mogelijk zelfs zeven jaar.

Begin juni had de Belastingdienst meerdere betaalverzoeken gestuurd. Ruim 45.000 ondernemers hebben daar niet op gereageerd. Zij hebben nu dus al betaaltermijnen gemist. Anderen hebben wel wat betaald, maar lopen ook achter. Samen verwachtte de fiscus nog meer dan 2 miljard euro, bleek in juni. Per ondernemer verschillen schulden van enkele duizenden tot tienduizenden euro's.

Nu, eind augustus, is de tijd van uitstellen voorbij. De fiscus grijpt in. Voor dinsdag moeten ondernemers met coronaschulden zorgen dat ze geen betaalachterstand meer hebben of een regeling met de Belastingdienst afspreken.

Zo niet, dan gaat de Belastingdienst hun hele coronaschuld in één keer invorderen. Dan krijgen ze dus niet meer jaren de tijd. Als ze al een betalingsregeling hadden, maar achterlopen met betalingen, kan die regeling dinsdag vervallen.

Honderden ondernemers bellen over hun problemen

De brief in juli die deze duidelijke deadline aankondigde, kwam bij veel ondernemers hard aan, merkt teamleider van het belteam bij hulpinstantie Geldfit, Frederieke Kokol. "Het was een kantelpunt. Honderden ondernemers per week bellen ons sindsdien hierover."

"Bellende ondernemers lopen achter met betalingen binnen hun betalingsregeling of hebben sinds vorig jaar nog helemaal niet gereageerd op brieven van de Belastingdienst. En vragen zich nu af wat ze moeten doen", zegt Kokol. Ook bij de Kamer van Koophandel kregen ze deze zomer veel telefoontjes van radeloze ondernemers.

Of de Belastingdienst merkt dat veel ondernemers nog gauw bellen of betalen wil de organisatie niet zeggen. Ook wil de fiscus nog geen huidige cijfers geven over hoeveel ondernemers de deadline van 29 augustus niet halen. Daarover wordt begin september meer bekend.

Waarom de groep ondernemers nog niet heeft betaald

Hoe het kan dat zoveel ondernemers met coronaschulden pas bij deze harde deadline in actie komen, terwijl ze al sinds oktober vorig jaar moesten betalen? Volgens Kokol willen ondernemers graag door en proberen hun problemen zelf op te lossen. "En ze zijn bijvoorbeeld heel goed in hun vak van bijvoorbeeld timmerman, maar niet altijd in het doen van de administratie. Dan denken ze wel eens: Als ik maar hard werk en genoeg timmer om wat extra geld te verdienen, dan komt het goed. Dat is niet altijd het geval."

Bij de groep wanbetalers zitten ook ondernemingen die voor corona ook al betalingsachterstanden hadden bij de Belastingdienst, zei demissionair staatssecretaris Van Rij van Financiën in juni. "Het is twijfelachtig of die ondernemingen wel levensvatbaar zijn", zei hij toen.

De Belastingdienst grijpt in bij ondernemers die nog een coronaschuld hebben. Ze moeten hun betaalachterstand wegwerken of een regeling afspreken. Foto: ANP

Financiële problemen mede door betaaleis

Na de pandemie liep afgelopen jaar de energierekening hard op, is er sprake van hoge inflatie en beperken consumenten hun uitgaven. Het moeten terugbetalen van hun coronaschulden kan ze verder in de problemen brengen. Zeker als dat in één keer moet. Ondernemers, belangenorganisaties en politici hoopten op een extra pauze of kwijtschelding. Maar er moet nu toch echt terugbetaald worden.

"Help, het gaat echt niet goed", krijgt Geldfit vaak te horen van bellende ondernemers. "Ze zeggen dat ze bij eerdere brieven van de Belastingdienst nog niet hebben terugbetaald omdat ze die zagen als deel van een reeks. Dan kan betalen later ook nog, was de gedachte."

"Ook zijn er ondernemers die krap zaten en daarom post van de Belastingdienst eerder niet openden. Ze overzien het even niet meer. Op die manier de kop in het zand steken moet je niet meer doen", zegt Kokol. "Bel meteen naar de Belastingdienst. Voor morgen zijn er mogelijk nog creatieve betaalregelingen te treffen, erna is die kans erg klein."

Ook de KVK adviseert om de Belastingdienst te bellen. De organisatie merkt dat de coronaschulden een zwaar thema zijn bij ondernemers en durft niet te zeggen of velen de deadline van 29 augustus niet gaan halen.

'Fiscus wil niet dat onderneming failliet gaat'

Volgens Kokol wil niemand dat levensvatbare ondernemingen eraan onderdoor gaan als ze hun coronaschulden moeten betalen. "Ook de fiscus niet. Dus er valt wellicht te praten over wat wel lukt om te betalen. Ik kan daar geen beloften over doen, maar in contact komen is altijd verstandig."

Ook Van Rij zei eerder dat 'de fiscus z'n ogen niet zal sluiten voor bijzondere omstandigheden als ondernemingen in de kern gezond zijn'.