Huizenbezitters kopen dit jaar meer warmtepompen dan ooit

Woningeigenaren kopen dit jaar waarschijnlijk een recordaantal warmtepompen. Er zijn dit jaar al meer dan 110.000 exemplaren geïnstalleerd, net zo veel als in heel 2022. De verwachting is dat aan het einde van het jaar 170.000 pompen zijn geplaatst.

Met name de hybride variant is populair, melden brancheorganisaties Techniek Nederland en Vereniging Warmtepompen. Zo'n warmtepomp werkt in combinatie met een CV-ketel en is vooral geschikt voor huizen die al zijn gebouwd en worden bewoond.

Bij deze variant staat de teller van het aantal geïnstalleerde warmtepompen aan het einde van dit jaar waarschijnlijk op 120.000. Dat zou betekenen dat er voor het eerst meer pompen zijn geplaatst in bestaande woningen dan in nieuwbouwwoningen. De populariteit is een gevolg van onder meer de hoge gasprijs. Ook speelt mee dat je er subsidie voor kunt krijgen, zegt voorzitter van Techniek Nederland Doekle Terpstra.

Of de 170.000 dit jaar daadwerkelijk wordt gehaald, is even afwachten. Door de stikstofproblemen worden er minder huizen gebouwd, waardoor eigenaren van nieuwbouw mogelijk minder warmtepompen kopen.