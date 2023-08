Schiphol verwerkt flink meer reizigers en spreekt van keerpunt

Schiphol heeft in de eerste helft van dit jaar beduidend meer reizigers verwerkt dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarbij bleef een chaos, zoals in 2022, achterwege. De luchthavenbeheerder spreekt daarom van een keerpunt.

Het vliegveld bij Amsterdam verwerkte 28,7 miljoen passagiers in de eerste zes maanden van dit jaar. Dat waren er zo'n 5 miljoen meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Toen waren er grote personeelstekorten bij de beveiliging en bagageafhandeling. Dat veroorzaakte veel problemen en lange rijen. Ook moesten vliegmaatschappijen een deel van hun vluchten schrappen.

Het aantal reizigers is nog wel kleiner dan in 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie. Toen kreeg de luchthaven in de eerste zes maanden 34,5 miljoen mensen over de vloer.

"Onze focus was bovenal om passagiers weer een fijne reiservaring te bieden tijdens het vakantieseizoen", laat interim-topman Ruud Sondag weten in een toelichting op de halfjaarcijfers. "Ik denk dat we kunnen zeggen dat we dit doel hebben bereikt."

Schiphol maakte wel minder winst dan vorig jaar

Schiphol is ook uitbater van andere luchthavens, waaronder Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport. Ook daar stegen de reizigersaantallen in vergelijking met vorig jaar. In Eindhoven zijn de aantallen zo ver opgelopen dat ze zelfs groter waren dan in 2019.

Doordat de grote problemen van vorig jaar achterwege zijn gebleven in 2023, steeg het bedrijfsresultaat van de Royal Schiphol Group van 2 miljoen naar 59 miljoen euro. De uiteindelijke winst kwam wel lager uit dan vorig jaar, maar dit komt doordat Schiphol vorig jaar veel opbrengsten had uit vastgoedbezittingen. Dit jaar waren die opbrengsten een stuk minder hoog.

Aantal vluchten over heel jaar rond de 440.000

Het aantal vluchten komt dit jaar waarschijnlijk uit tussen de 430.000 en 445.000. Daarmee zou de luchthaven onder de 460.000 vluchten blijven. Dat maximum krijgt de luchthaven in de toekomst van het kabinet opgelegd.

Nu mogen er jaarlijks nog maximaal 500.000 vliegbewegingen zijn. Maar Schiphol moet krimpen, om zo de overlast voor omwonenden terug te dringen.