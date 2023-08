Prominent ECB-lid hint op nieuwe renteverhoging later dit jaar

De Europese Centrale Bank verhoogt haar rente na de zomer mogelijk nog verder, in de strijd tegen de aanhoudende inflatie in Europa.

Dat zegt Joachim Nagel, voorzitter van de Duitse centrale bank en prominent ECB-lid, in een interview met nieuwsdienst Bloomberg.

De Europese rente is in het afgelopen jaar al negen keer verhoogd naar het hoogste niveau ooit. Toch is de inflatie nog niet terug op het niveau dat de ECB graag wil.

De Europese toezichthouder wil dat de gemiddelde prijsstijging in een jaar beperkt blijft tot 2 procent in de landen die met de euro betalen. Maar op dit moment is dat 5 procent, wat volgens Nagel nog altijd te hoog is.

Na de recentste verhoging in juli spraken experts de verwachting uit dat de ECB mogelijk stopt met het opschroeven van de rente. Maar wat Nagel betreft is het daar te vroeg voor.

In september vergadert de ECB opnieuw over de rente. Welke verhoging Nagel voor ogen heeft en of hij wellicht na september nog meer verhogingen wil, is onduidelijk.

Rente staat met 3,75 procent op hoogste niveau ooit

In juni vorig jaar was de rente nog -0,5 procent. Maar na een ongekende serie verhogingen staat de rente nu op 3,75 procent, het hoogste percentage ooit.