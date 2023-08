Minder werklozen zitten langdurig thuis dan tien jaar geleden

Veel werklozen zitten nu maar kort zonder werk. Tien jaar geleden zaten meer mensen langdurig thuis. In april, mei en juni zat een op de zeven werklozen twaalf maanden of langer zonder werk, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.

De mensen die kort werkloos zijn, zijn gemiddeld jonger dan tien jaar geleden. In het tweede kwartaal was bijna de helft van de mensen die kort zonder werk zaten jonger dan 25 jaar, tegenover 38 procent in dezelfde periode in 2013. Langdurig werklozen zijn gemiddeld ouder.