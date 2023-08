Families achter Subway verkopen het bedrijf na 58 jaar voor bijna 10 miljard dollar

Subway, de broodjesketen met wereldwijd ruim 37.000 vestigingen, wordt door de families van de oprichters verkocht. De koper is investeringsmaatschappij Roark Capital, de eigenaar van onder meer Dunkin' Donuts.

Subway is in 1965 in de Verenigde Staten opgericht. Inmiddels is de broodjesketen actief in meer dan honderd landen. In de afgelopen jaren probeerde Subway verder uit te breiden. Zo moeten er duizenden nieuwe vestigingen in China komen.