Turkije verhoogt rente opnieuw flink in strijd tegen inflatie

De Turkse centrale bank heeft het rentetarief in het land flink opgeschroefd, tot 25 procent. De enorme rentestap kwam als een verrassing. Economen hadden gerekend op een veel kleinere verhoging.

Het land verhoogt de rente flink om de torenhoge inflatie aan te pakken. In juni werd de rente al opgeschroefd van 8,5 tot 15 procent. Dat was de eerste keer in lange tijd dat de centrale bank de rente verhoogde. In juli volgde een nieuwe verhoging tot 17,5 procent.