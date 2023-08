ANWB stopt ook met het verzekeren van Urban Arrow-bakfietsen

Delen via E-mail

Wie een elektrische bakfiets van het merk Urban Arrow wil verzekeren, kan niet meer bij de ANWB terecht. De fietsen zijn volgens een woordvoerder van de verzekeraar "erg gewild" bij dieven, vooral in de Randstad.

Unigarant, de verzekeringsmaatschappij van de ANWB, bevestigt dat het bedrijf is gestopt met het verzekeren van de populaire elektrische bakfietsen. Dat gebeurde na berichtgeving van consumentenprogramma Radar.

Alleen fietsen met een tracker die via een fietsenwinkel zijn verzekerd, komen nog in aanmerking. "Maar daarop zit een flinke extra premie", meldt de woordvoerder van Unigarant. Hoe hoog de premie is, hangt af van de regio en de aanschafprijs.