Toerist is terug in Nederland en koopt weer volop Delfts blauw

Royal Delft Group heeft zijn inkomsten in de eerste helft van dit jaar flink zien stijgen. Dat kwam vooral doordat toeristen weer naar ons land kwamen en veel Delfts blauw en andere producten van het bedrijf kochten.

Ook zorgde de opening van een tweede winkel in het centrum van Delft ervoor dat de opbrengsten stegen. De totale omzet van het bedrijf achter Porceleyne Fles en Royal Leerdam Crystal kwam uit op bijna 4,2 miljoen euro. Dat was 26 procent meer dan in de eerste helft van vorig jaar.