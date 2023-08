Verkeerd geboorde gaten leiden tot leveringsproblemen Boeing 737 MAX

Boeing heeft last van verkeerd geboorde gaten in nog te leveren 737 MAX-toestellen. Volgens de Amerikaanse vliegtuigbouwer heeft leverancier Spirit AeroSystems onjuist gaten geboord in een onderdeel dat de luchtdruk in de cabine regelt.

Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten leidt de productiefout niet tot veiligheidsproblemen, maar is reparatie wel noodzakelijk. Daardoor kan Boeing op de korte termijn minder 737 MAX-toestellen leveren. Het is niet bekend om hoeveel vliegtuigen het gaat.

Het betreft vliegtuigen van het populaire MAX 8-model. Boeing gaat ook kijken of het probleem speelt bij de productie van oudere modellen. Spirit meldt dat het inmiddels veranderingen heeft doorgevoerd om het probleem op te lossen.

Boeing wil profiteren van de heropleving van de luchtvaart, nu de coronalockdowns wereldwijd zijn opgeheven. Het heeft de productie van de 737 MAX daarom vorige maand opgevoerd, van 31 naar 38 toestellen per maand. Over drie jaar moet dat aantal zijn vergroot tot 50 per maand.

De 737 MAX-toestellen werden wereldnieuws toen in 2018 en 2019 in totaal 346 mensen om het leven kwamen door twee crashes met dit type. Het model werd daarna lange tijd aan de grond gehouden. De kwestie kostte Boeing vele miljarden dollars en het concern moest het model technisch aanpassen. Nu vliegt de 737 MAX wereldwijd weer.