Landenblok BRICS wil uitbreiden met landen als Argentinië en Saoedi-Arabië

Het landencollectief BRICS (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika) wil de samenwerking uitbreiden. Argentinië, Egypte, Ethiopië, Iran, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten mogen in 2024 ook lid worden.

De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa heeft als gastheer van de BRICS-top in Johannesburg laten weten dat de zes landen officieel zijn uitgenodigd. De presidenten van Ethiopië en de Verenigde Arabische Emiraten hebben al met enthousiasme gereageerd.

Er werd al langere tijd gehint op uitbreiding, maar de BRICS-leden waren het nog niet eens over hoe snel dat moest gebeuren en hoeveel landen erbij mochten komen. Maar liefst veertig landen, vooral op het zuidelijk halfrond, zouden er oor naar hebben zich bij het BRICS-collectief te voegen.

Via BRICS proberen leden economische samenwerking te zoeken. Ze willen vooral onderlinge handel makkelijker te maken. Zo werd woensdag door de Braziliaanse president Lula geopperd om een gezamenlijke BRICS-munt in te voeren. Nu is bij veel internationale handel nog de Amerikaanse dollar leidend.