Premies bij Achmea dreigen omhoog te gaan door klimaatverandering

Door extreem weer kunnen de premies van verzekeringen bij Achmea de komende tijd oplopen. Onder meer Centraal Beheer, FBTO, Interpolis en Zilveren Kruis vallen onder het bedrijf.

Achmea ziet zijn kosten voor onder meer schadeherstel en lonen stijgen. Daarnaast verzekert het bedrijf zich bij zogeheten herverzekeraars, die hun premies met 10 procent opschroefden. Dat deden ze met name omdat er steeds vaker sprake is van extreem weer. Denk aan de recente overstromingen in Slovenië en de hagel in Italië.