Personeelstekort neemt iets af, maar is nog steeds groot

Drie kwart van de bedrijven heeft momenteel last van een tekort aan personeel. Dat is iets minder dan de 84 procent van een jaar geleden. De krappe arbeidsmarkt leidt er bij veel bedrijven toe dat de werkdruk toeneemt.

Van de bedrijven die last hebben van het personeelstekort zegt bijna de helft dat het momenteel hun grootste probleem is. Dat is iets minder dan een jaar geleden.

Een gevolg daarvan is dat de werkdruk bij veel bedrijven hoog is. Een derde van de werkgevers meldt dat de druk op het personeel is toegenomen. Met name in de detailhandel zien veel ondernemers dit als een probleem.