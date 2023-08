Brandstofprijzen gaan in 2024 hard omhoog door verder stijgende accijns

Als het demissionaire kabinet niet ingrijpt, betalen automobilisten in 2024 fors meer aan de pomp. De accijnzen stijgen en worden ook aangepast aan de inflatie. Een liter benzine kost dan straks 21 cent extra en een liter diesel 13 cent.

In juli stegen brandstofprijzen ook al door extra accijnzen. Een liter benzine werd toen ongeveer 17 cent duurder en een liter diesel ongeveer 12 cent inclusief btw. Dat was de eerste stap van het terugdraaien van een tijdelijke accijnsverlaging die het kabinet in 2022 doorvoerde. In januari volgt de tweede stap.

Maar die gaat extra pijn doen. In antwoorden op Kamervragen zegt demissionair staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) dat het demissionaire kabinet naast de accijnsverhoging ook nog de jaarlijkse inflatiecorrectie op de accijnzen doorvoert. Daarvoor hanteert het een percentage van 9,9 procent.

In 2024 gaat de Nederlandse overheid daarmee bijna 1 euro belasting per liter benzine aan accijns rekenen. Internationaal gezien zijn de accijnzen in Nederland erg hoog.

Brandstofprijzen zijn nu al erg hoog. Automobilisten betalen 2,23 euro per liter benzine en 1,96 euro per liter diesel. In januari volgend jaar komt daar dus waarschijnlijk nog een flinke prijsverhoging bij.