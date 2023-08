Flitsbezorger Getir vertrekt uit zes steden omdat er te weinig wordt besteld

Getir is straks in minder Nederlandse steden beschikbaar. Het boodschappenbezorgbedrijf stopt in Breda, Delft, Eindhoven, Groningen, Leiden en Tilburg. Verder wordt een deel van de locaties in Amsterdam gesloten. Het Turkse bedrijf kondigde eerder al krimpplannen in andere landen aan.

In de zes genoemde steden werden weinig producten besteld. In Amsterdam moeten enkele locaties van waaruit wordt bezorgd sluiten omdat de stad probeert het aantal darkstores (kleine distributiecentra, vaak met afgeplakte ruiten) te beperken en uit woonwijken te weren.

Getir blijft nog actief in Amsterdam, Amstelveen, Den Haag, Haarlem, Rotterdam en Utrecht

Het bezorgbedrijf worstelt net als andere flitsbezorgers met de mindere vraag naar snelle bezorging van boodschappen na corona. Tijdens de pandemie ontstond hier opeens een markt voor, doordat mensen niet naar de normale supermarkt wilden of konden. Maar nu bezuinigen consumenten op die flitsbezorging.

In juli kondigde Getir aan dat het zich terugtrok uit Italië en Portugal. Het bedrijf wil zich concentreren op landen waar de kans om winst te maken groter is. Getir blijft actief in Nederland, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.