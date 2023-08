Corendon-vluchten naar Curaçao krijgen kindvrije zone

Vluchten van reisorganisatie Corendon naar Curaçao krijgen vanaf november een kindvrije zone. Volwassenen die geluidsoverlast van kinderen willen mijden kunnen terecht in een afgeschermde ruimte voor in het vliegtuig. Eerder konden toeristen al hotels zonder kinderen boeken.

Corendon heeft geen businessclass in haar vliegtuigen. Om voor passagiers toch een plek te creëren met meer rust, komt er een Only Adult-zone, zoals Corendon het afgeschermde deel voor in het vliegtuig noemt.

Die zone is alleen toegankelijk voor mensen ouder dan zestien jaar. Het gedeelte is met wanden en gordijnen afgesloten van de rest van het vliegtuig.

Voor een stoel in deze zone betaal je 45 euro per enkele reis extra. Per vliegtuig zijn er 93 standaardstoelen beschikbaar in de Only Adult-zone. Daarnaast zijn er negen extra grote stoelen met meer beenruimte. Daarvoor betaal je 100 euro per enkele reis extra.