Hogere huizenprijzen plagen starters opnieuw, vooral belegger profiteert

Het lijkt er dus op dat de afkoeling van de huizenmarkt is afgelopen, zegt Nic Vrieselaar, econoom bij RaboResearch. En dat is slecht nieuws als je een huis wilt kopen.

"We schreeuwden het afgelopen jaar moord en brand omdat ons bakje kwark duurder is geworden. Maar veel Nederlanders geven maandelijks veel meer uit aan wonen dan aan boodschappen", zegt Vrieselaar. "Als je boos bent dat boodschappen duurder worden, zou je ook boos moeten zijn om stijgende woonlasten."

"Daardoor kon er meer geboden worden op een huis, maar er is niet gezorgd voor meer huizen. Daardoor worden huizen steeds duurder. Dat is misschien goed voor beleggers, hun bezit wordt veel meer waard. Maar voor starters die een huis willen kopen is dat niet goed."