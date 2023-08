Brazilië oppert invoering BRICS-munt om dominantie dollar te breken

De zogenoemde BRICS-landen onderzoeken de invoering van een gezamenlijke munt voor onderlinge handel. De Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva hield daar op een top een pleidooi voor. Het doel is om minder afhankelijk te worden van de Amerikaanse dollar.

Lidstaten Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika spreken deze week op de BRICS-top in Johannesburg over onderlinge samenwerking. Ook nemen tientallen landen deel als gast. Het gaat bij de top veel over een mogelijke uitbreiding van het landencollectief.

Een gezamenlijke munt is een van de manieren waarop de BRICS-landen hun economische invloed willen vergroten en zich willen beschermen tegen overheersende invloeden van westerse economieën. Handelstransacties tussen BRICS-leden zouden in die munt gedaan kunnen worden. Maar ook andere landen zouden in die munt zaken kunnen doen.

Nu is veel internationale handel nog gebaseerd op Amerikaanse dollars. Bij maar liefst 85 procent van alle internationale transacties in meerdere munten is de dollar betrokken. Dit komt doordat de Amerikaanse munt als stabiel wordt gezien.

"Als we een munt voor BRICS-leden creëren, kunnen we onze betaalmogelijkheden verruimen en minder kwetsbaar worden", zei de Braziliaanse president Lula woensdag. Eerder benadrukte hij zich elke dag af te vragen waarom zo'n groot deel van de wereldhandel toch in dollars moet plaatsvinden.

Lula zei ook dat zo'n BRICS-munt niet de nationale munteenheden van de lidstaten moet gaan vervangen.

De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa zei dat de BRICS-lidstaten meer onderzoek willen doen naar het gebruik van eigen munteenheden bij onderlinge handel.