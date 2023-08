Gasverbruik keldert in twee jaar met ruim een derde

Nederlandse huishoudens en bedrijven verbruikten in de eerste helft van dit jaar 15,7 miljard kuub gas. Dat is ruim een derde minder dan in dezelfde periode twee jaar eerder. Ook in vergelijking met vorig jaar is sprake van een flinke daling: een min van 13 procent.

Statistiekbureau CBS noemt geen oorzaak, maar de hoge energierekening speelt ongetwijfeld een rol. Al in het najaar van 2021 liepen de energieprijzen op doordat Rusland de gaskraan steeds verder dichtdraaide. Daar ging het land vorig jaar mee door.

De energierekening schoot daardoor omhoog. Huishoudens gingen honderden euro's per maand meer betalen en zetten de thermostaat flink lager. Ook bedrijven zagen hun kosten oplopen en besloten minder te verbruiken.

Daardoor daalde het gasverbruik vorig jaar naar het laagste punt in vijftig jaar. Als de huidige trend doorzet, komen dit jaar vermoedelijk nog lager uit.

Ook speelt mee dat de industrie in de afgelopen maanden minder orders kreeg. Deze bedrijfstak heeft relatief veel energie nodig voor zijn productieprocessen.

Invoer vloeibaar aardgas stijgt explosief

Doordat het Russische gas wegviel, moest Nederland op zoek naar alternatieven. Daarbij liet Nederland het oog vallen op onder meer vloeibaar aardgas (lng).