VanMoof had schuld van 144 miljoen euro bij bankroet

Toen VanMoof vorige maand failliet ging, had de fietsenfabrikant een schuld van 143,8 miljoen euro. Dat bevestigt curator Jan Padberg na berichtgeving van het FD . De schuld is fors hoger dan de jaaromzet, die in 2021 op ongeveer 80 miljoen euro uitkwam.

Met een verlies van 78 miljoen euro op een omzet van 83 miljoen dook het bedrijf in 2021 al flink in het rood. Het resultaat over vorig jaar is niet bekendgemaakt, maar vermoedelijk is het verlies op ongeveer hetzelfde bedrag uitgekomen als het jaar ervoor.