Winkelverkopen dalen waarschijnlijk voor het eerst in tien jaar

Sinds de kredietcrisis zijn we elk jaar meer in de winkel gaan kopen, maar in 2023 komt daar waarschijnlijk verandering in. Door de inflatie houdt de consument de hand op de knip, waardoor de winkelverkopen volgens ING 2 procent lager uitvallen: de eerste daling in tien jaar.

We kopen vooral minder kleding, meubels en elektronica. Verder krijgen speciaalzaken, zoals de groenteboer en de slager, het moeilijk. Dat komt doordat de consument uit zuinigheid vaker naar de supermarkt gaat, terwijl de prijzen daar ook zijn gestegen.

Het is opvallend dat de bank wél een hogere gemiddelde omzet verwacht. Dat heeft te maken met prijsverhogingen. Daardoor zien winkels die eten en drinken verkopen hun inkomsten dit jaar met maar liefst 8 procent stijgen. "Maar dit komt puur en alleen door hogere prijzen", zegt ING-econoom Thijs Geijer.

De bank heeft berekend dat de boodschappen in de eerste zeven maanden van dit jaar 16 procent duurder zijn geworden. Kleding is 11 procent duurder geworden. En producten voor persoonlijke verzorging, zoals shampoo en parfum, zijn gemiddeld 9 procent in prijs omhooggegaan.

ING verwacht dat winkeliers een moeilijk jaar krijgen. Ze rekenen weliswaar hogere prijzen, maar daar staat tegenover dat ze minder verkopen en hogere kosten hebben. Zo zijn de uitgaven aan onder meer huur, personeel en energie omhooggegaan.