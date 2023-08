Uitbreiding lng-terminal Rotterdam moet helpen Russisch gas te vervangen

De Gasunie breidt haar lng-terminal in de Rotterdamse haven verder uit. Dit moet ervoor zorgen dat ons land meer lng (vloeibaar aardgas) kan invoeren. Lng wordt gezien als een belangrijke vervanger van Russisch aardgas.

Met de komst van deze opslagtank is een bedrag van 350 miljoen euro gemoeid. Naar verwachting is hij over drie jaar klaar voor gebruik. Er is al een huurder voor de tank gevonden.