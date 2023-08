Maker van coronaprik Janssen wil vaccinafdeling in Leiden sluiten

De Belgische farmaceut Janssen is van plan om zijn afdeling voor vaccinontwikkeling in Leiden te sluiten. Daardoor staan er mogelijk banen op de tocht, al is niet duidelijk om hoeveel arbeidsplaatsen het gaat. Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf na berichtgeving hierover van De Telegraaf.

Bij de Janssen-vestiging in Leiden werken zo'n 2.500 mensen, van wie ongeveer een kwart bij de afdeling die nu op de rol staat om te verdwijnen. Het besluit moet nog worden goedgekeurd door de ondernemingsraad.

Janssen is onderdeel van het Amerikaanse concern Johnson & Johnson (J&J). Die wil dat het onderdeel zich meer richt op andere, nieuwe behandelmethodes. Dan gaat het bijvoorbeeld om oncologie en de behandeling voor hart- en vaatziekten.

Janssen werd in Nederland tijdens de pandemie bekend doordat het een coronavaccin had ontwikkeld. Voordeel van het vaccin was dat je na één prik al klaar was en het zou ook meteen werken.