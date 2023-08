Essent verlaagt prijzen voor stroom en gas, maar roept op tot zuinigheid

Delen via E-mail

Essent verlaagt het tarief voor stroom met ongeveer een halve cent naar 39,042 cent per kilowattuur. Het tarief voor gas gaat met ruim 10 cent omlaag naar ruim 1,32713 euro per kuub. De nieuwe tarieven voor 1,2 miljoen huishoudens met een variabel contract gaan in op 1 oktober.