Toezichthouder blokkeert megawinsten op stadsverwarming

Toezichthouder ACM gaat ervoor zorgen dat leveranciers van stadsverwarming geen torenhoge winsten kunnen maken. Dat moet voorkomen dat gebruikers van stadsverwarming te veel betalen voor hun energie.

De toezichthouder stelt al eens per jaar een maximumtarief voor stadsverwarming vast. Die baseert de ACM op de marktprijzen voor gas.

Via een nieuwe beleidsregel wil de ACM "meer dan redelijke winsten" op stadswarmte tegengaan. Leveranciers van stadsverwarming mogen 4,7 procent rendement maken. Als de ACM ontdekt dat het rendement hoger was, moet het bedrijf dat in de tarieven voor het jaar erop teruggeven aan klanten.