Big Bazar komt weer niet opdagen bij rechtszaak over ontruiming panden

Big Bazar heeft ook verstek laten gaan bij een rechtszaak die is aangespannen door twee verhuurders in Drenthe. Dat gebeurde eerder ook al in Alkmaar. Toen zei de winkelketen dat het om een fout in de agenda ging.

Waarom Big Bazar niet naar de rechtbank in Assen kwam, kon topman Heerke Kooistra niet zeggen. Hij zegt dat hij er niet van op de hoogte was dat zijn advocaat niet op de zitting is verschenen. De advocaat zelf was niet bereikbaar voor commentaar. De rechtbank in Assen doet binnen twee weken uitspraak.

De koopjesketen heeft al enige tijd geldproblemen. Daardoor heeft Big Bazar de huur van een aantal panden al enkele maanden niet betaald. De rechter in Alkmaar besloot daarom dat de keten haar winkels in Schagen en Wormer moest sluiten, op verzoek van de betreffende verhuurders.

Dinsdag diende een soortgelijke zaak van twee verhuurders uit Coevorden en Assen. Zij zeggen beiden dat ze nog enkele tienduizenden euro's huur tegoed hebben van Big Bazar. Diverse andere verhuurders zijn om dezelfde reden ook naar de rechter gestapt en hebben zelfs het faillissement van de keten aangevraagd. Een besluit daarover is nog niet genomen.

Big Bazar zegt dat het de laatste tijd minder verkoopt doordat klanten de hand op de knip houden vanwege de inflatie. Tegelijkertijd zijn de huren de afgelopen tijd flink verhoogd. Dat is niet realistisch, vindt Kooistra. Hij wil dan ook met verhuurders om de tafel om nieuwe afspraken te maken.