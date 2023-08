Minder Gronings gas leidt tot economische krimp in de provincie

De Groningse economie is in de maanden april, mei en juni flink gekrompen. Dat komt door de afbouw van de gaswinning in de provincie.

In het kort De Groningse economie kromp in het tweede kwartaal met 13 procent

Dat komt door de afbouw van de gaswinning

De rest van Nederland had een veel kleinere economische groei of krimp

Er zijn veel regionale verschillen door de hoge energieprijzen

De economie in Groningen kromp in het tweede kwartaal met 13 procent, blijkt uit nieuwe cijfers van statistiekbureau CBS. Als de opbrengsten van de gaswinning hetzelfde waren gebleven, was de economie in de provincie even groot als een jaar eerder.

De situatie in Groningen wijkt af van die in de rest van het land. De verschillen tussen de andere provincies zijn heel klein. In Friesland, Flevoland, Noord-Holland, Noord-Brabant en Utrecht groeide de economie met 1 procent. In Zeeland, Overijssel en Limburg kromp de economie juist met 1 procent.

Het CBS meldde vorige week al dat de gehele Nederlandse economie in dezelfde periode met 0,3 procent is gekrompen vergeleken met een jaar eerder.

Er zijn wel grote regionale verschillen binnen de provincies. In regio's met veel industrie kromp de economie harder. Dat komt doordat de industrie veel last heeft van de hoge energieprijzen.